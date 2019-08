Massacre em hipermercado no Texas deixa ao menos 20 mortos e dezenas de feridos

Um atirador invadiu neste sábado (3) um hipermercado da rede Walmart localizado no centro comercial Cielo Vista, em El Paso, no Texas (EUA), e deixou ao menos 20 mortos, segundo o governador do estado, Greg Abbott. O chefe da polícia de El Paso, Greg Allen, informou que houve 26 feridos.

A lista de mortos inclui três mexicanos, segundo informou o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador. Houve também seis mexicanos feridos, de acordo com o governo do país. Treze pessoas foram encaminhadas ao Centro Médico Universitário da cidade, incluindo uma pessoa que morreu.

Alguns dos pacientes passariam por cirurgias, enquanto outros estavam em condição estável, acrescentou ele. Entre as 13 vítimas levadas à clínica, havia duas crianças, que foram transferidas para o Hospital Infantil de El Paso com ferimentos.

Veículos locais de notícias afirmaram que, em resposta ao apelo da polícia por doações de sangue, longas filas se formaram nos centros médicos, alguns dos quais tinham de pedir a possíveis doadores que voltassem no dia seguinte.

Ainda segundo a CNN, o autor do ataque foi identificado como Patrick Crusius, um homem branco de 21 anos que saiu da cidade de Allen, a 1.000 km de El Paso. Imagens de câmeras de segurança mostram o atirador usando óculos e fones ou protetores de ouvido e segurando um rifle.

Motivação

A possibilidade de o ataque ter sido motivado por ódio é analisada pela policia. "Temos um manifesto deste indivíduo que indica, em certa medida, um possível vínculo com um crime de ódio", disse Greg Allen, chefe da polícia.

Inicialmente, o prefeito da cidade, o republicano Dee Margo, havia dito que três suspeitos haviam sido detidos. O porta-voz da polícia local, o sargento Robert Gomez, no entanto, afirmou em entrevista coletiva que não podia confirmar a informação e reforçou que apenas uma pessoa foi presa.

Quando os disparos começaram, por volta das 11h no horário local (14h em Brasília), havia entre 1.000 e 3.000 clientes e cem funcionários no supermercado, segundo o porta-voz.

Donald Trump

No Twitter, o presidente dos EUA, Donald Trump, publicou mensagem sobre o ataque. "Terríveis disparos em El Paso, Texas. Informações são muito ruins, muitos mortos", escreveu o republicano. "Falei com o governador para garantir total apoio do governo federal. Deus esteja com todos vocês!"

Nascido em El Paso, o pré-candidato democrata à Presidência Beto O'Rourke escreveu em uma rede social que estava com o coração partido. No momento do ataque, O'Rourke estava em evento democrata em Las Vegas.

A jornalistas disse que "El Paso é o lugar mais forte do mundo". "A comunidade vai se unir. Eu vou voltar para lá agora para ficar com a minha cidade natal", disse o candidato.

Em um comunicado, o Walmart afirmou: "Estamos em choque com a tragédia no Cielo Vista Mall (...) Estamos orando pelas vítimas, pela comunidade e por nossos associados, bem como pelos socorristas".

O ataque ocorre menos de uma semana após um jovem de 19 anos invadir um festival gastronômico na cidade de Gilroy, na Califórnia, e matar a tiros três pessoas. O adolescente, que se matou na sequência, também deixou outras 12 pessoas feridas.