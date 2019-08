Maré leva pacotes de cocaína até praia na Nova Zelândia

Pacotes de cocaína avaliados em milhões de dólares foram encontrados em uma praia da Nova Zelândia e a polícia pediu que novos embrulhos eventualmente localizados na costa sejam entregues às autoridades.

A polícia recebeu ligações na quarta-feira com alertas de que a maré havia arrastado pacotes de droga até a praia de Bethells.

"A polícia compareceu ao local e encontrou 19 pacotes. As análises confirmaram que contém cocaína", afirmou o detetive Colin Parmenter.

O policial avaliou em dois milhões de dólares o valor total dos pacotes nas ruas.

A imprensa informou que os pacotes de cocaína exibiam pedaços de conchas, um provável sinal de que estavam no mar há algum tempo.

"Existe a possibilidade de que mais pacotes apareçam nas praias. Pedimos ao público que, neste caso, entre em contato imediatamente", afirmou Parmenter.

Esta não é a primeira vez que algo similar acontece em praias da Nova Zelândia. Em 2016 as ondas arrastaram até uma praia do norte do país uma carga de 500 quilos de metanfetamina.