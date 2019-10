Manifestantes no Líbano cantam "Baby Shark" para criança durante protesto; veja vídeo

Desde a última quinta-feira (17), manifestantes tomam as ruas no Líbano em protesto contra a corrupção e o aumento de impostos. As pautas de reivindicação, no entanto, não foram o foco de um vídeo, no contexto dos protestos, que repercutiu nas redes sociais nesse fim de semana.

Nas imagens compartilhadas, manifestantes bloquearam a passagem de um carro com uma criança de apenas um ano e três meses no distrito de Baabda, no sul de Beirut. Ao volante, estava sua mãe que pediu silêncio para não incomodar o filho, Robin.

Imediatamento, as pessoas ao redor do veículo começaram a cantar o hit infantil “Baby Shark”, sucesso em todo mundo. “Foi espontâneo. Ele gosta dessa música. Ele escuta muitas vezes e ri”, contou a mãe para a emissora americana CNN.

Apesar do barulho, Robin permaneceu calmo no vídeo, apenas observando o movimento, enquanto os manifestantes cantavam, batiam palmas e dançavam. As informações são do G1.

Protestos

Nessa segunda-feira (21), o primeiro-ministro libanês, Saad Hariri, anunciou um pacote de medidas econômicas no país, com o objetivo de estancar os protestos que começaram na última quinta. Já no dia seguinte (18), o Líbano desistiu de prosseguir com a cobrança de taxas para efetuar ligações pelo Whatsapp, que tinha sido o estopim das manifestações.