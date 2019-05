Mais um homem tenta se automutilar perto da Casa Branca

Um homem tentou se autoimolar nesta quarta-feira (29), ateando fogo ao próprio corpo nos arredores da Casa Branca, anunciou o Serviço Secreto, corpo de elite encarregado da proteção da mansão presidencial americano.

"Aproximadamente às 12h20 (13h20, horário de Brasília), um homem ateou fogo em si mesmo na (esplanada do) Elipse, perto da rua 15 com a Constitution Avenue", tuitou Serviço Secreto, acrescentando que a vítima foi socorrida por serviços de emergência.

The saddest thing I’ve ever seen. A person set themselves on fire in the park at the south lawn of the Whitehouse. Please pray for their soul pic.twitter.com/OjTL0kGWa7