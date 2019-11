Lufthansa suspende 1.300 voos por greve

A companhia alemã Lufthansa anunciou nesta quarta-feira o cancelamento de 1.300 voos previstos para quinta-feira e sexta-feira em consequência de uma greve dos funcionários de cabine.

Em um comunicado, a empresa explica que 2.300 dos 3.000 voos previstos para quinta-feira e 2.400 dos 3.000 previstos para sexta-feira estão mantidos. A paralisação afetará a 180.000 passageiros.

O sindicato Ufo convocou seus membros para uma greve de 48 horas a partir desta quinta-feira. A medida é parte de uma disputa dos funcionários com a maior empresa aérea da Alemanha sobre remuneração e o status legal do sindicato.De acordo com o sindicato a greve, que começa à meia-noite, é motivada pelas "recusas persistentes da Lufthansa a negociar".

A companhia aérea tentou impedir a greve, mas o recurso apresentado à justiça foi rejeitado.