Londres realizará eleições europeias, apesar do Brexit

As eleições para o Parlamento Europeu vão ser realizadas no Reino Unido em 23 de maio, mesmo se os deputados britânicos adotarem antes desta data um acordo sobre o Brexit - afirmou o número dois de Downing Street, David Lidington, nesta terça-feira (7).

A primeira-ministra britânica, Theresa May, havia prometido cancelar a realização dessa votação em caso de acordo, mas, segundo Lidington, o Executivo considera agora que não há mais tempo suficiente para ratificar os diferentes textos necessários para uma eventual entrada em vigor de um acordo antes de 23 de maio.

"Dado o pouco tempo que resta (...) infelizmente não será possível terminar esse processo antes da data legalmente prevista para as eleições parlamentares europeias", disse Lidington à rede BBC.

Depois de adiar duas vezes a data do Brexit, inicialmente prevista para 29 de março, Londres acreditava que conseguiria a aprovação pelo Parlamento do acordo de divórcio com Bruxelas para não ter de seguir adiante com eleições europeias, cuja campanha começou há semanas.

Para isso, o governo conservador de May negocia há semanas com a oposição trabalhista em busca de um compromisso. Esses contatos ainda não deram resultado.

"Tínhamos uma grande esperança de poder resolver nossa saída (da União Europeia) e finalizar o Tratado para que essas eleições não tivessem de acontecer" quase três anos depois do referendo, insistiu Lidington.

O governo "redobrará os esforços e as conversas com os parlamentares de todos os partidos para tentar garantir que a demora seja o mais breve possível", acrescentou, manifestando o desejo de que os novos eurodeputados britânicos não tenham de tomar posse de suas cadeiras.

E, de qualquer modo, espera-se encontrar uma solução "antes do recesso", completou.

A sessão de posse do novo Parlamento Europeu está prevista para 2 de julho. O recesso parlamentar britânico começa no dia 20 do mesmo mês.