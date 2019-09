Líder trabalhista pede renúncia de premiê britânico, após decisão de alta corte

O líder do Partido Trabalhista britânico, Jeremy Corbyn, disse hoje durante conferência da legenda oposicionista que o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, deveria renunciar e se tornar o premiê "com menor tempo no cargo da história".

O comentário veio após a Suprema Corte do Reino Unido julgar mais cedo que a recente suspensão do Parlamento britânico, pedida por Johnson, é ilegal.

Segundo Corbyn, a suspensão do Parlamento por Johnson mostra seu "desprezo" pela democracia e pelo Estado de direito.

"Eu convido Boris Johnson...a considerar sua posição", disse Corbyn a integrantes de seu partido. Fonte: Associated Press.