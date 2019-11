Leonardo DiCaprio nega acusação de Bolsonaro de que estaria ligado a incêndios na Amazônia

O ator americano Leonardo DiCaprio negou, neste sábado, uma afirmação do presidente Jair Bolsonaro de que ele havia ajudado a financiar grupos supostamente ligados a incêndios em Alter do Chão, no Pará.

"Embora sejam dignas de apoio, nós não financiamos essas organizações", disse DiCaprio, 45 anos, em comunicado em sua conta no Instagram.

Em sua 'live' semanal, na quinta-feira, Bolsonaro acusou DiCaprio de colaborar com os incêndios na Amazônia, doando US $ 500.000 a um grupo que, segundo ele, havia incendiado a floresta a fim de atrair doações.

Embora não tenha citado nenhuma evidência, Bolsonaro disse que DiCaprio havia reservado uma parte dos US $ 500.000 "para as pessoas que estavam incendiando". O presidente repetiu as acusações na sexta-feira.

DiCaprio, que é ativista ambiental há muito tempo, disse em seu post que "o futuro desses ecossistemas insubstituíveis está em jogo, e tenho orgulho de apoiar os grupos que os protegem".

Ele elogiou os brasileiros que trabalham "para salvar sua herança natural e cultural".

Desde 2018, a brigada voluntária de Alter do Chão ajuda bombeiros a combater grandes incêndios no Pará, incluindo um incêndio recente que destruiu o equivalente a 1.600 campos de futebol