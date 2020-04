'Kim Jong Un está vivo e bem', segundo autoridade do governo sul-coreano

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, está "vivo e bem", informou um alto conselheiro de segurança do presidente sul-coreano, Moon Jae-in, minimizando os rumores sobre a saúde de Kim.

"A posição do nosso governo é firme", disse o conselheiro do presidente Moon sobre segurança nacional, Moon Chung-in, em entrevista à CNN. "Kim Jong Un está vivo e bem", completou.

O conselheiro disse que Kim passa uma temporada em Wonsan, um resort no leste do país, desde o dia 13 de abril, acrescentando: "nenhuma movimentação suspeita foi detectada até o momento".

Os rumores sobre o estado de saúde de Kim foram crescendo desde sua ausência nas celebrações no aniversário de seu avô, Kim Il Sung, fundador da Coreia do Norte, o dia mais importante do calendário político do país.

Kim não faz aparições públicas desde que presidiu um encontro do Partido dos Trabalhadores, no último dia 11 de abril, e no dia seguinte a imprensa estatal divulgou que ele teria inspecionado caças-bombardeios em uma unidade de defesa aérea.

Sua ausência nas celebrações do dia 15, no entanto, deu lugar a informações não confirmadas na imprensa sobre seu estado de saúde, que autoridades em Seul já tinham tentado minimizar.

"Não temos nada a confirmar e nenhuma movimentação especial foi detectada por enquanto dentro da Coreia do Norte", informou, em um comunicado na semana passada, o gabinete presidencial sul-coreano.