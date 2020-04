Kim Jong-un está internado em estado grave após cirurgia cardiovascular, diz TV americana

O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, está em internado em estado grave e recebe tratamento após passar por "procedimento cardiovascular" no início do mês, conforme informaram fontes à imprensa sul-coreana nesta segunda-feira (20), segundo a agência Reuters.

Um oficial da Casa Branca informou à rede de TV norte-americana CNN que Kim está em "estado grave" depois da cirurgia. O regime norte-coreano não se manifestou oficialmente.

A notícia vem em meio a especulações sobre o estado de saúde de Kim, após ele faltar as festividades de 15 de abril — aniversário do avô dele, Kim Jong-il, fundador da Coreia do Norte morto em 1994.

Não há detalhes sobre o que teria sido esse tratamento nem quais os possíveis problemas cardiovasculares de Kim Jong-un.

O site Daily NK, mantido por desertores do regime norte-coreano, diz que Kim se recupera em um resort na costa leste da Coreia do Norte. Segundo o site, a saúde do ditador vem se deteriorando devido ao fumo, obesidade e "sobrecarga de trabalho".