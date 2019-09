Jovem palestina é assassinada pelo irmão por publicar vídeo com namorado; caso gera protestos

A morte da maquiadora Israa Ghrayeb de 21 anos causou comoção e revolta pelo mundo. Moradora de Belém, na Cisjordânia, Israa foi morta na última quinta-feira (29) pelo irmão por ordem do próprio pai. Ihab, irmão da jovem teria a espancado e torturado dentro da casa da família.

Segundo informações do portal G1, o crime foi motivado por uma publicação de Israa em suas redes sociais em que aparece com um rapaz com quem planejava se casar. A demonstração pública de afeto antes do casamento foi vista pelo pai e pelo irmão de Israa como “desonra” a imagem da família. O crime aconteceu em comum acordo entre os pais do casal. Uma organização não governamental (ONG) de origem palestina responsável por questões que abrangem os direitos humanos, declarou que se trata de um “crime de honra”. Esses crimes não são incomuns entre famílias do Oriente Médio que adotam costumes mais conservadores.

Protestos

Na Cisjordânia, centenas de mulheres se reuniram na Praça da manjedoura, em frente da Igreja da Natividade, em Belém, com gritos que pedem por leis de proteção as mulheres. “Crimes de honra são assassinatos premeditados e desonrosos”, publicou a ativista política palestina Hanan Ashrawi em sua conta do Twitter.

Internaltas usam a hashtag #WeAreAllIsraa para publicar mensagens pedindo justiça pela morte de Israa.

Caso acobertado pela família

Israa pulou da janela e feriu a coluna na tentativa de fugir das agressões que estava sofrendo do irmão. Contudo, parentes alegam que a jovem pulou da janela por estar “possuída pelo demônio”. Ela foi levada ao hospital.

“Que Deus julgue aqueles que me oprimiram e me feriram”, publicou a maquiadora em sua conta do Instagram, enquanto recebia atendimento médico no hospital. Ela disse ainda que provavelmente não iria trabalhar nos próximos dias por conta de uma cirurgia que iria fazer na medula espinhal.

De acordo com a mídia palestina, o irmão de Israa a atacou novamente no hospital. Imagens do ataque, em que a jovem aparece gritando e apelando por sua vida, foram postadas em redes sociais. A jovem faleceu em casa. A família afirma que ela sofreu um ataque cardíaco. Os detalhes sobre o crime ainda não foram confirmados.