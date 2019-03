Japonesa de 116 anos é declarada pessoa mais velha do mundo

A japonesa Kane Tanaka, de 116 anos, amante das matemáticas e que considera que o melhor momento de sua vida é "agora", foi confirmada como a pessoa mais idosa viva do mundo - anunciou o livro Guinness dos Recordes, neste sábado (9).

Kane nasceu em 2 de janeiro de 1903, ano em que os irmãos Orville e Wilbur Wright fizeram o primeiro voo motorizado da história, início da aviação moderna. Sua proclamação oficial como decana da humanidade foi celebrada no lar para idosos onde vive, em Fukuoka, no oeste do Japão. A cerimônia contou com a presença do prefeito da cidade, Soichiro Takashima. Quando lhe perguntaram qual o momento mais feliz de sua vida, ela respondeu: "agora".

Casada em 1922 com Hideo Tanaka, teve quatro filhos e adotou um quinto. Costuma acordar às seis. À tarde, estuda Matemática e pratica caligrafia. "Um de seus passatempos favoritos é o Reversi (Othello). Ela se tornou uma especialista nesse jogo de tabuleiro e costuma ganhar do pessoal da casa", acrescenta a organização do Guinness.

Conhecido pela alta expectativa de vida de seus habitantes, o Japão pode ser orgulhar de ser o país com a população mais longeva, incluindo Jiroemon Kimura, que faleceu em junho de 2013, aos 116 anos, e que ostenta o recorde de longevidade masculina, assim como Masazo Nonaka, falecido em janeiro de 113 anos, quando era o homem mais velho do mundo. Segundo o Guinness, o recorde de longevidade - para homens e mulheres - oficialmente comprovado é da francesa Jeanne Calment, falecida em 1997, aos 122 anos e 164 dias. Pesquisadores russos questionaram esse marco, recentemente, sem conseguirem convencer especialistas franceses, que examinaram o caso em janeiro passado.