Japão se prepara para declarar emergência por vírus e planeja pacote de US$ 1 tri

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, disse nesta segunda-feira (6) que pretende declarar estado de emergência nas áreas de Tóquio e de Osaka nesta terça-feira (7), em resposta à pandemia de coronavírus.

Abe explicou que a declaração tem o objetivo de reduzir o contato entre pessoas e restringir a disseminação do vírus. Segundo o premiê, supermercados permanecerão abertos e os serviços de trem continuarão operando durante o período de emergência, que durará um mês.

Abe disse ainda que planeja propor um pacote econômico de 108 trilhões de ienes (US$ 1 trilhão) para lidar com os efeitos adversos da pandemia, incluindo 6 trilhões de ienes em repasses diretos de dinheiro a famílias afetadas. O plano também inclui empréstimos a juro zero para empresas, destacou o primeiro-ministro.

Abe afirmou que a declaração de emergência se faz necessária porque os casos de infecção estão crescendo rapidamente e os hospitais do país estão em "situação de crise", mas ressaltou que a medida não envolverá bloqueio absoluto de Tóquio e outras cidades.