Itália tem 431 novas mortes por coronavírus, o número mais baixo em três semanas

A Itália anunciou, neste domingo, 431 novas mortes por COVID-19 nas últimas 24 horas, o número mais baixo desde 19 de março. É a primeira vez desde essa data que o número de mortos fica abaixo de 500 mortes por dia. A Itália é um dos países mais atingidos pela pandemia, com um total de óbito próximo de 20.000, segundo dados oficiais.

"A diminuição da pressão em nossas estruturas hospitalares continua", disse o chefe da Proteção Civil, Angelo Borrelli.

Pelo nono dia consecutivo, o número de pacientes em terapia intensiva diminuiu, com 3.343 leitos ocupados por esses pacientes gravemente afetados pelo coronavírus, o nível mais baixo desde 23 de março. "Com as medidas adotadas, conseguimos reduzir a pressão sobre o principal pilar do nosso sistema de saúde", disse Luca Richeldi, pneumologista do Hospital Gemelli, em Roma.

Esse controle da propagação é muito sensível na Lombardia, com mais da metade dos mortos na península. Suas autoridades registraram 111 mortes nas últimas 24 horas, o menor total desde 14 de março. O número de mortes é "muito menor do que ontem e depois de tantos dias, há uma boa tendência de queda", afirmou Giulio Gallera, responsável da Saúde da região.

Espanha

Já Espanha está "longe da vitória" contra o coronavírus, alertou o presidente do Governo, Pedro Sánchez, neste domingo, diante de um aumento no número de mortes diárias pela pandemia. "Estamos todos ansiosos para recuperar as relações, sair às ruas ..., mas o desejo é ainda maior de vencer esta guerra, de evitar uma recaída", disse o líder socialista em entrevista coletiva.

Apesar de já ter passado pelo pico da epidemia, Sánchez afirmou que "ainda estamos longe de recuperar uma 'nova normalidade' em nossas vidas". Sánchez já anunciou que o confinamento a que os 46,6 milhões de espanhóis foram submetidos desde 14 de março pode ser estendido para além de 26 de abril. Após um mês de muita luta de toda a sociedade espanhola contra o vírus, a taxa de (crescimento de) infecções passou de 40% ao dia para cerca de 3% nos últimos dias", parabenizou.