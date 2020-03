Israel proíbe entrada de estrangeiros

Israel fechou suas fronteiras aos estrangeiros, exceto os que moram no país, para combater a pandemia do novo coronavírus, anunciou nesta quarta-feira seu ministro do Interior.

Até hoje, foram registrados 433 infectados em Israel, que fechou todos os centros de lazer, escolas e universidades. O Estado hebreu também proibiu os deslocamentos "não essenciais".

"Após as recomendações do Ministério da Saúde, ficou decidido que, a partir de hoje, estrangeiros não poderão entrar", assinalou a pasta do Interior em comunicado.

Até hoje, estrangeiros que comprovavam a possibilidade de ficar em quarentena por 14 dias podiam entrar em Israel.