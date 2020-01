Israel ataca posições do Hamas na Faixa de Gaza

Israel bombardeou nesta quinta-feira posições do Hamas na Faixa de Gaza, pelo segundo dia consecutivo, em resposta ao lançamento de balões incendiários contra seu território, informou o Exército.

"Há pouco, um helicóptero atacou infraestruturas utilizadas em atividades subterrâneas da organização terrorista Hamas no norte da Faixa de Gaza", comunicou o Exército hebreu.

O ataque foi uma resposta aos balões carregados com explosivos que sobrevoaram a fronteira durante o dia, com o objetivo de iniciar incêndios nas granjas israelenses e em localidades próximas à fronteira.

Uma fonte de segurança da Faixa de Gaza confirmou o ataque de Israel a uma base do braço militar do Hamas, no poder na Faixa de Gaza, sem citar feridos.

Na noite de quarta-feira, as forças israelenses atacaram posições do Hamas na Faixa de Gaza em resposta ao lançamento de quatro foguetes do enclave palestino.