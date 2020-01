Irã nega que avião ucraniano que caiu em Teerã tenha sido atingido por míssil

O Irã negou, nesta sexta-feira (10), as acusações de que um avião ucraniano fabricado pela Boeing, que caiu em Teerã na última terça-feira (7), foi derrubado por um míssil iraniano. O país persa também pediu aos Estados Unidos e Canadá, que afirmaram que há evidências de que essa seria a explicação para a queda, que compartilhassem qualquer informação que tivessem sobre o ocorrido, que matou 176 pessoas.

"O que é óbvio para nós, e o que podemos dizer com certeza, é que nenhum míssil atingiu o avião", disse Ali Abedzadeh, chefe do Departamento de Aviação nacional do Irã, em entrevista coletiva. "Se eles realmente têm certeza, devem vir e mostrar suas descobertas ao mundo", de acordo com os padrões internacionais, acrescentou.

Nessa quinta-feira (9), líderes de países ocidentais como os EUA e o Canadá disseram que o avião parecia ter sido atingido acidentalmente por um míssil perto de Teerã, poucas horas depois de o Irã lançar uma série de mísseis em duas bases usadas por forças americanas no Iraque. O ataque iraniano às bases iraquianas veio na sequência de um bombardeio americano ter matado o general Qassim Soleimani.

Hassan Rezaeifar, chefe da equipe de investigação iraniana, disse na mesma entrevista que a recuperação de dados dos gravadores de caixas-pretas poderia levar mais de um mês e que toda a investigação poderia se estender até o próximo ano. Fonte: Associated Press.