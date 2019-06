Irã diz que emitiu dois alertas antes de abater drone americano

O Irã emitiu duas advertências antes de derrubar na quinta-feira o drone americano sobre o Mar de Omã, declarou nesta sexta-feira o chefe da força aeroespacial da Guarda Revolucionária, o exército ideológico do regime.

"Em duas ocasiões, enviamos advertências", disse o general de brigada Amirali Hajizadeh na televisão estatal. "Este aparelho tem um sistema que permite retransmitir a um sistema central sinais e informações que recebe", acrescentou.

"Infelizmente, uma vez que não respondeu às advertências, um último alerta foi anunciado pelo exército da República Islâmica às 03H55 (20H25 de quarta-feira no horário de Brasília). Mas visto que não parou de se aproximar e que não desviou de sua trajetória, às 4h05 (20h35), fomos obrigados a abatê-lo", afirmou o oficial.

O "drone espião do regime terrorista americano" foi derrubado depois de entrar no espaço aéreo iraniano, concluiu o general Hajizadeh, enquanto Washington diz que o aparelho foi atingido no espaço aéreo internacional.