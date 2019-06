Inundações deixam mais de 8.700 desabrigados e um morto no Uruguai

Um homem morreu e 8.774 pessoas tiveram que deixar suas casas no Uruguai por causa de inundações que há uma semana afetam boa parte do país.

Um homem de 44 anos que regressava para casa buscar alguns pertences foi arrastado pelas águas em Santa Lucia, a 60 km ao norte de Montevidéu, e seu corpo foi encontrado horas depois.

Uruguai tem metade de seu território sob alerta meteorológico, devido às fortes chuvas e ventos que agravam o impacto das inundações.

As províncias mais afectadas são Durazno, no centro do país, com 6.229 desalojados, e Canelones, no sul, com 1.494.

Pelo menos 6.056 pessoas deixaram suas residências voluntariamente enquanto 2.718 foram evacuadas.

Muitas estradas do país estão com tráfego interrompido por conta das inundações.

No domingo passado, o Uruguai ficou às escuras por conta de um apagão, assim como a Argentina, por conta de uma falha no sistema de transmissão de energia. A falta de luz atingiu 47 milhões de pessoas nos dois países.