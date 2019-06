Índia sofre com temperaturas de mais de 50°C na região norte

As temperaturas superaram os 50ºC nesta segunda-feira (3), pela segunda vez em três dias, em uma cidade do norte da Índia, que sofre há dias com uma extrema onda de calor. Os termômetros bateram os 50,3°C em Churu, cidade no meio do deserto no estado de Rajastão, obrigando seus habitantes a buscarem qualquer sombra para tentar escapar do calor.

As temperaturas já tinham chegado a 50,6°C no sábado nesta cidade, beirando o atual recorde da Índia, que é de 51°C em Phalodi, também no Rajastão, em maio de 2016. As cidades do norte da Índia sofrem com uma forte onda de calor seco há vários dias, com as temperaturas beirando os 47°C.

Um agricultor morreu no domingo, devido à onda de calor no Rajastão, noticiou a agência Press Trust of India. Este fenômeno extremo continuará até terça neste estado e na região vizinha de Madhya Pradesh, informa o serviço meteorológico indiano.

Na capital, Nova Délhi, as temperaturas caíram para 40°C nesta segunda, mas os moradores estavam esgotados pelo calor implacável dos dias anteriores. "Faz muito calor agora, mas o que podemos fazer a respeito? Temos que atender nosso negócio. Devemos nos alimentar, então estamos obrigados a mantê-lo aberto", disse o comerciante Laxmi Jagdish.