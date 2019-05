Índia: Ciclone Fani toca o solo, derruba árvores e deixa pelo menos 7 mortos

O número de mortes causadas pelo ciclone Fani, o mais devastador a atingir a Índia em 20 anos - subiu para sete, informou o canal americano de TV, CNN, citando como fonte o diretor de Polícia do Estado de Odisha, Sanjeeb Panda.

Ele acrescentou que as mortes ocorreram em quatro distritos a leste de Odisha e foi causado principalmente pela queda de árvores e colapso de muros. Nas redes sociais, começam a circular vídeos mostrando a força dos ventos do ciclone, derrubando guindaste e arrastando um ônibus.

Ciclone provocou fortes chuvas provocando inundações AFP

O ciclone Fani atingiu o solo nesta sexta-feira, perto da cidade sagrada hindu de Puri, no Estado de Odisha.

O fenômeno chegou como um furacão de categoria 4, e a expectativa é que perca força à medida em que se desloca do norte para o nordeste nas próximas horas, em direção a Kolkata, uma das cidades mais populosas da Índia, e Bangladesh.

Forecast is saying, the worst is yet to come.



What can be more frightening than this? This is the same Hall in our hostel in which we watched yesterday #MIvSRH match. #CycloneFani #Cyclone #CycloneFaniUpdates @TimesNow @aajtak @abpnewstv @ndtv @Nidhi @anjanaomkashyap pic.twitter.com/Q2QQX8ff8b