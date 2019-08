Índia bloqueia totalmente a Caxemira para evitar levante

A Caxemira indiana vive o terceiro dia de bloqueio imposto pelas autoridades, que desejam impedir uma revolta violenta após a revogação do estatuto de autonomia desta região conturbada, onde um manifestante morreu nos últimos dias.

"Sabemos que a Caxemira luta e que vai explodir, mas não sabemos quando", declarou à AFP uma fonte das forças de segurança no vale de Srinagar.

"Não sei como seria possível suspender o bloqueio sem que acontecessem manifestações violentas", acrescentou.

Depois de preparar as medidas em total sigilo, o governo nacionalista hindu do primeiro-ministro Narendra Modi retirou por decreto presidencial a autonomia constitucional do estado de Jammu e Caxemira.

Membros do Partido Comunista da Índia são detidos pela polícia durante protesto em Hyderabad em reação ao governo indiano que desmantelou o artigo 370 AFP

Em seguida, o governo indiano levou à votação no Parlamento a desintegração do estado, sob risco de acirrar os ânimos nesta zona que é cenário de uma insurreição separatista há 30 anos.

A Caxemira, também reivindicada pelo Paquistão, está isolada do mundo desde domingo, com as comunicações bloqueadas, lojas fechadas e ruas desertas.

Apesar da grande presença das forças de segurança e de restrições de deslocamentos e reuniões em vigor, algumas manifestações esporádicas foram registradas na cidade de Srinagar.

Tensão com o Paquistão

O Paquistão anunciou nesta quarta-feira a expulsão do embaixador indiano em Islamabad e a suspensão do comércio bilateral com a Índia, dois dias depois que Nova Dhéli revogou a autonomia constitucional do setor de Caxemira que controla e que o vizinho reivindica.

"Vamos chamar nosso embaixador em Délhi e expulsá-lo", disse o ministro paquistanês das Relações Exteriores, Shah Mehmood Qureshi, à agência de notícias ARY.

Ativistas paquistaneses do grupo "Fórum da Juventude para Caxemira" queimam boneco do primeiro-ministro indiano Narendra Modi durante um protesto contra a Índia em Lahore AFP

O governo, em comunicado, também anunciou a "suspensão do comércio bilateral" com a Índia.

Manifestante morto

Um manifestante morreu depois de ser perseguido pela polícia na Caxemira indiana, uma região que teve sua autonomia revogada pelo governo indiano na segunda-feira, anunciou a polícia nesta quarta-feira.

A morte é a primeira anunciada desde que o governo nacionalista hindu do primeiro-ministro Narendra Modi retirou, por decreto presidencial, a autonomia constitucional do estado de Jammu e Caxemira (norte).

Uma fonte policial, que pediu anonimato, declarou à AFP que um jovem manifestante perseguido pelas forças de segurança na área histórica da cidade "pulou no rio Jhelum e morreu".

As manifestações deixaram pelo menos seis feridos, de acordo com informações obtidas pela AFP.

As autoridades indianas, no entanto, afirmam que a situação nesta área de fronteira, também reivindicada pelo Paquistão, é calma.

Srinagar sitiada

Mais de 100 pessoas, incluindo líderes políticos locais, foram detidas nos últimos dias, informou a agência Press Trust of India, com base em informações de funcionários da administração.

Índia enviou dezenas de milhares de tropas para fazer bloqueio na região AFP

Srinagar é considerada um reduto dos protestos contra a Índia, que boa parte da população da Caxemira, majoritariamente muçulmana, considera uma força de ocupação.

Situação de bloqueio torna quase impossível uma visão completa da situação na Caxemira, até mesmo para as autoridades AFP

Há vários dias as ruas de Srinagar são dominadas pelo silêncio. Tropas indianas estabeleceram postos de controle com alambrados e apenas os pássaros e cães circulam com liberdade pela cidade.

Os jornalistas não são autorizados a passar pelos postos de controle militares.

"É um bloqueio sem precedentes", afirmou um fotógrafo que trabalha na região há mais de 30 anos e que pediu para não ter o nome divulgado.

Uma mulher segura seu filho enquanto passa por soldados indianos fazendo bloqueio sob forte chuva em Jammu AFP

Moradores reclamam da situação. "Durante dias (as autoridades) mentiram para nós sobre ameaças terroristas. Pelo menos todos fizeram estoques antes de nos enjaularem", disse um deles à AFP.