Incêndio em embarcação na Califórnia deixa pelo menos 25 mortos

Pelo menos 25 pessoas morreram e nove estão desaparecidas depois de um incêndio que resultou no naufrágio de uma embarcação de recreio nos Estados Unidos (EUA), na madrugada desta segunda-feira (2). A informação foi dada pelas autoridades, em novo balanço. Os números anteriores indicavam oito mortos e 29 desaparecidos no acidente, na costa da Califórnia.

As equipes de resgate recuperaram quatro corpos a cerca de 145 quilômetros a noroeste de Los Angeles, perto da ilha de Santa Cruz. No total, já foram resgatados 20 corpos. As autoridades norte-americanas informaram ainda que nove pessoas continuam desaparecidas. "Devemos estar preparados para avançar para o pior cenário" disse a capitã da Guarda Costeira Monica Rochester, em entrevista.

A maioria da tripulação do navio Conception dormia no convés quando o incêndio começou, de acordo com a Guarda Costeira de Los Angeles. Das 39 pessoas que se encontravam na embarcação, seis eram tripulantes e 33, passageiros.

Os cinco sobreviventes - dois deles com ferimentos nas pernas - eram membros da tripulação que estavam acordados no convés e saltaram para a água quando o incêndio começou, sendo depois resgatados por outra embarcação e levados para costa, informou a Guarda Costeira. O Conception, de 23 metros, fazia uma viagem de três dias às ilhas que formam o Parque Nacional Channel Islands, no Oceano Pacífico.

*Emissora pública de televisão de Portugal