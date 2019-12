Impeachment de Trump é aprovado por maioria da Câmara

A Câmara dos Representantes dos EUA abriu, na noite desta quarta-feira (18), processo de impeachment contra o presidente do país, Donald Trump, por 230 votos a favor e 197 contra. Agora, a matéria segue para o Senado, que pode barrar ou aprovar o processo.

O processo de impeachment contra Trump foi aberto sob a acusação de abuso de poder, por ele ter pedido que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, investigasse o Hunter Biden - empresário, advogado e filho de um ex-vice-presidente do país. Ainda falta votar se ele também será processado por obstrução ao Congresso.

Com a aprovação desta quarta, Trump se torna o terceiro presidente dos EUA a sofrer pedido de impeachment.

Expectativas

O Senado dos EUA deve analisar o impeachment do presidente republicano Donald Trump apenas em janeiro de 2020 após o recesso do Natal. Espera-se que Trump seja absolvido, pois são necessários pelo menos 67 votos para retirá-lo do cargo, e os republicanos têm 53 dos 100 assentos.