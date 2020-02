Imagem de roedores brigando por migalhas de comida ganha prêmio de fotografia

Dois pequenos camundongos brigando em uma estação do metrô londrino ganhou o prêmio Wildlife Photographer of the Year: Lumix people's choice award (eleito pelo público).

Para conseguir a imagem vitoriosa, o fotógrafo Sam Rowley levou cinco dias de trabalho. Mas o que motivou o embate entre os dois roedores? O profissional contou que eles brigavam por migalhas de comida jogado no chão por um passageiro.

Segundo a BBC, cerca de 28 mil pessoas votaram na fotografia Station Squabble ("Briga na Estação", em tradução livre) como favorita.

"Eu geralmente tiro uma sequência de fotos e tive sorte com essa imagem, mas depois de cinco dias deitado em uma plataforma, era provável que isso acontecesse em algum momento", declarou Sam, que trabalha atualmente em Bristol, no Reino Unido, no departamento de produção de filmes de história natural da BBC.