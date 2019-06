Ilha da Noruega decide eliminar o tempo

Uma ilha norueguesa está em campanha para se livrar do conceito de tempo. A reivindicação dos moradores se traduz no desejo de fazer “o que queremos, quando queremos”.

Os cidadãos de Sommar, em West Tromso, ao norte do Círculo Polar Ártico, argumentam que o horário comercial normal não deveria se aplicar à região porque eles não experimentam o tempo como o resto do mundo.

Durante o verão, que vai de maio a julho no país, os moradores da ilha convivem com 69 dias ininterruptos de puro sol, levando a maioria dos 300 habitantes a apoiar a proposta para se tornar a primeira zona livre do tempo do mundo.

Kjell Ove Hveding, líder da campanha Time-Free Zone, disse que o objetivo é fornecer flexibilidade.

"Em todo o mundo, as pessoas são caracterizadas por estresse e depressão", disse ele à emissora norueguesa NRK. Segundo o líder do movimento, em muitos casos, isso pode estar ligado à sensação de estar preso ao relógio.

“Crianças e jovens ainda precisam ir à escola, mas há espaço para flexibilização. Não é necessário colocá-lo em uma caixa na forma de horário escolar ou de trabalho [...] Nosso objetivo é fornecer total flexibilidade 24 horas por dia, sete dias por semana. Se você quiser cortar o gramado às 4 da manhã, então faça isso."

De acordo com Hveding, a mudança para abolir o tempo seria apenas formalizar algo que já acontece.

"Aqui há constantemente luz do dia e agimos de acordo", acrescentou. “No meio da noite, que gente da cidade pode chamar de '2h', você pode identificar crianças jogando futebol, pessoas pintando suas casas ou cortando grama, e adolescentes nadando.”

Após a repercussão, Hveding entregou uma petição ao governo da Noruega, no último 13 de junho, para discutir os aspectos práticos da implementação da zona livre de horários.