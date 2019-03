Idosos são encontrados presos e drogados em 'casa dos horrores' na Espanha

A Guarda Civil espanhola resgatou dois idosos de uma autêntica "casa dos horrores", onde um casal cubano-alemão os mantinha drogados e alimentados por uma sonda nasogástrica.

Conforme detalhado em um comunicado da Guarda Civil da província de Cádiz (sul), o casal conquistou a confiança dos idosos para roubar seus bens e em quatro anos obtiveram mais de 1,8 milhão de euros.

Na "casa dos horrores", os agentes encontraram o idoso alemão e a idosa holandesa em "péssimas condições", trancados em quartos separados, drogados e alimentados por sonda nasogástrica.

Uma vez resgatados, os dois idosos, cuja idade é desconhecida, foram levados para um centro médico, onde a saúde deles melhorou significativamente.

A investigação foi iniciada depois que a polícia alemã entrou em contato com as autoridades espanholas a respeito do paradeiro de uma rica mulher de 101 anos, chamada Maria Babes.

A Guarda Civil encontrou-a em um asilo, onde havia chegado com problemas de saúde.

Babes explicou às autoridades que o casal se aproximara dela em Tenerife, nas Ilhas Canárias, onde morava. Os dois ganharam sua confiança e a instalaram na província de Cádiz, em uma casa onde ficou trancada por vários meses e até amarrada.

"Em outubro, tinha um saldo de mais de 162.000 euros [em sua conta bancária], e após o aparecimento do casal, em meados de dezembro, passou a ter apenas cerca de 300 euros, além de vender sua casa em Tenerife e não receber um euro da venda", explicou a Guarda Civil.

Pouco antes de a Guarda Civil conseguir prender o casal, a dupla foi procurar Babes no asilo. Cinco horas depois ela morreu.

Uma reviravolta surpreendente, já que "na manhã de sua morte [a senhora] apareceu em um vídeo em perfeito estado de saúde". O casal também insistiu em cremá-la com urgência, para que não houvesse necropsia.

Finalmente, a Guarda Civil deteve o casal, revistou sua casa e descobriu que nas proximidades alugava um chalé, onde estavam as duas outras vítimas.

A Guarda Civil identificou quatro outras pessoas que foram "cuidadas" pelo casal e que morreram "de maneira suspeita depois que o casal conseguiu todo o seu capital".