Hotel com mil turistas nas Ilhas Canárias fica em quarentena após caso de coronavírus

Um hotel nas Ilhas Canárias, na Espanha, foi colocado em quarentena nesta terça-feira (25) após um médico italiano hospedado no local ter sido testado positivamente para o coronavírus. Ele é da região norte da Itália, que concentra a maior parte dos casos confirmados no país.

Os cerca de mil turistas hospedados no H10 Adeje Palace estão impedidos de deixar o local, de acordo com autoridades da cidade de Adeje e com a mídia espanhola.

As Ilhas Canárias, um arquipélago a 100 quilômetros da costa oeste da África, são um popular destino turístico para europeus durante todo o ano. Muitos italianos estão passando as férias de meio de inverno no local.

O coronavírus no mundo

A epidemia de coronavírus começou a dar sinais mais concretos de que está se propagando fora da China. Mais de 80 mil casos já foram notificados em todo o mundo.

A Croácia anunciou hoje seu primeiro caso de infecção confirmado. A vítima é um homem que esteve em Milão, centro financeiro da Itália, que fica na região norte do país, onde pelo menos 283 pessoas foram infectadas pelo vírus e sete morreram.

Pelo menos 35 países relatam casos confirmados, que já passam de 2,5 mil e ao menos 40 mortes fora da China. Na Coreia do Sul, já são cerca de 977 confirmações e 11 mortes notificadas.

Em pronunciamento na última segunda (24), o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, esclareceu que o vírus tem um potencial pandêmico mas, também que "a mensagem chave é que este vírus pode ser contido", concluiu, ressaltando que diversos países estão conseguindo a contenção.