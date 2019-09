Hong Kong reduz conexões com aeroporto para impedir protestos

Hong Kong reduziu neste domingo as conexões ferroviárias e de ônibus com o aeroporto da cidade e reforçou o controle policial, em uma tentativa de impedir os protestos dos ativistas pró-democracia que pretendem perturbar o funcionamento do terminal aéreo estratégico.

Os fóruns on-line utilizados pelo movimento, que não tem líderes, convocaram uma ação no aeroporto, pedindo um "teste de resistência", código para interromper as viagens ou ocupar edifícios.

Para tentar evitar o deslocamento de um grande número de manifestantes, as conexões ferroviárias entre o aeroporto e o centro de Hong Kong foram interrompidas em algumas estações. As viagens de ônibus também foram limitadas.

Hong Kong enfrenta a mais grave crise política desde sua devolução à China em 1997, com manifestações e ações quase diárias, incluindo algumas que terminam em confrontos violentos entre manifestantes radicais e as forças de segurança.

Manifestantes pró-democracia profanam a bandeira nacional chinesa durante um protesto no shopping New Town Plaza, no distrito de Sha Tin em Hong Kong AFP

O aeroporto, pelo qual passaram 74 milhões de passageiros em 2018 – dez vezes a população de Hong Kong – virou um alvo recorrente dos manifestantes nas últimas semanas.

Em agosto, o movimento organizou vários dias de protestos no local, para sensibilizar os turistas sobre seus objetivos.

Mas a ação saiu de controle quando manifestantes entraram na área de desembarque para impedir o acesso dos passageiros à zona internacional.

Centenas de voos foram cancelados na ocasião e dois homens, acusados pelos manifestantes de espionagem a favor de Pequim, foram agredidos, uma situação que teve um grande impacto na opinião pública.

No início de setembro, os manifestantes bloquearam o aeroporto novamente, o que obrigou as empresas que operam as conexões ferroviárias com o centro da cidade a suspender os serviços porque os ativistas jogaram objetos nos trilhos. Alguns acessos rodoviários também foram bloqueados.

Em 7 de setembro, uma ação no aeroporto fracassou devido à mobilização de um grande número de policiais.