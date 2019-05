Honduras: Manifestantes incendeiam Embaixada dos EUA

Manifestantes das áreas de Educação e de Saúde protestam, nesta sexta-feira, contra as reformas do Governo de Honduras, colocando fogo em pneus na entrada da Embaixada dos EUA em Tegucigalpa, capital do país caribenho.

Milhares de professores, médicos e estudantes criticam as medidas do governo. Eles dizem que elas resultarão em privatização dos serviços de Saúde e Educação.

Manifestantes enfrentam as forças de segurança, nesta sexta-feira, na capital hondurenha Foto: AFP

As categorias exigem o veto a dos decretos aprovados pelo Congresso com a promessa de melhorar a saúde e a educação, mas que acreditam que pretendem privatizar os serviços e demitir os trabalhadores.

Médicos e docentes paralisaram parcialmente os trabalhos nos hospitais e escolas há mais de uma semana, e bloqueiam vias em diferentes regiões do país.

As manifestações contam com a participação do Colégio Médico, com dez mil afiliados, 3.500 deles em hospitais públicos, e seis sindicatos de professores, com 60 mil membros.

A repressão policial contra manifestações é frequente no país. Na última segunda-feira, centenas de policiais tentaram desmobilizar o grupo lançando bombas de gás lacrimogênio, mas os manifestantes responderam com pedras e paus.