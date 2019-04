Homem põe fogo na própria roupa em frente à Casa Branca

Um homem numa cadeira de rodas ateou fogo na própria roupa em frente à Casa Branca, nesta sexta-feira, informaram fontes oficiais.

De acordo com agentes do Serviço Secreto, responsável pela segurança da residência oficial do presidente dos Estados Unidos, o cadeirante estava parado na avenida Pensilvânia, do lado da ala norte do edifício, quando ateou fogo na jaqueta que estava vestindo.

Os agentes "responderam imediatamente, apagando o fogo e oferecendo os primeiros socorros", informou o Serviço Secreto através do Twitter, acrescentando que o homem parecia "ter ferimentos leves que não ameaçavam sua vida".

Os detalhes sobre o motivo do incidente não foram divulgados.

Os agentes agiram de forma rápida no local e pediram em seguida para os jornalistas que habitualmente ficam do lado de fora da Casa Branca para entrarem no edifício.