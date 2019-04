Homem é preso na catedral de Nova York com galões de gasolina

Um homem foi preso na noite de quarta-feira após entrar na catedral de Nova York com dois galões de gasolina e líquido para acender churrasqueiras, informou a polícia.

John Miller, chefe do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD), afirmou que o preso alegou ter tomado um atalho pela catedral, após seu carro ficar sem gasolina, embora suas respostas fossem "incoerentes e evasivas".

"Ignoramos qual é seu estado mental, e sua motivação", disse Miller em coletiva de imprensa em frente à catedral de San Patricio, uma estrutura gótica no coração de Manhattan.

O homem foi abordado por um agente de segurança que questionou para onde ia e informou que não podia entrar na catedral com esses objetos, explicou a polícia.

Enquanto o suspeito deixava a catedral, chegou a derrubar gasolina no chão, o que fez com que ele fosse detido e encaminhado para interrogatório no gabinete antiterrorismo do NYPD.

O incidente ocorreu dois dias depois de um incêndio devastar parte da catedral de Notre-Dame, em Paris. As causas do incêndio na igreja estão sendo investigadas, mas há indícios de que se tratou de um acidente.