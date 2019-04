Homem amputa dedo na Índia após ter votado errado em eleições

Um indiano, desesperado porque tinha acabado de se enganar e votado no partido errado nas legislativas que ocorrem na Índia, cortou o dedo indicador com uma faca de carne.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Pawan Kumar explica que ao votar nesta quinta-feira confundiu os símbolos mostrados na urna eletrônica e votou pelo partido do primeiro-ministro nacionalista, Nerendra Modi, e não no do candidato rival que concorre no estado de Uttar Pradesh (norte).

Desesperado, ele voltou para casa e cortou o dedo indicador com o equipamento de açougueiro.

Apesar de os votos nos colégios eleitorais serem eletrônicos, o indicador de cada eleitor fica marcado com tinta indelével após ter ido às urnas, para que não possa votar mais uma vez.

Em um segundo vídeo você pode ver a faca de carne no chão e Kumar em seguida, segurando a mão dele com um curativo no lugar do dedo amputado.