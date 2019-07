Hacker acessa 106 milhões de contas de banco nos EUA

O banco Capital One Financial, com sede nos Estados Unidos, disse nesta segunda-feira (30) que um hacker acessou os dados pessoais de 106 milhões de clientes - um dos maiores roubos de informação de uma companhia de serviços financeiros no país.

A suposta ladra, Paige Thompson, uma americana de 33 anos, ex-engenheira de softwares de uma empresa de Seattle, foi presa pelo FBI após exibir o roubo no site GitHub.

Capital One, o quinto maior emissor de cartões de crédito bancários dos Estados Unidos, disse em um comunicado que tinha determinado que um estranho teve acesso não autorizado a sua rede. A "hacker" usou informações pessoais de quem tinha pedido produtos relacionados com cartões de crédito bancários, ou queriam obter cartões de crédito.

Cerca de 100 milhões de cidadãos americanos e quase seis milhões de canadenses foram afetados, disse a firma, embora tenha detalhado que "não foi roubado nenhum número de conta de cartão de crédito, ou informação para se conectar a contas bancárias", e que "99% dos números de previdência social não foram comprometidos".

As informações obtidas ilegalmente pertencem a pessoas e a pequenas empresas que se conectaram com a Capital One entre 2005 e o começo de 2019. Elas vão de nomes, endereços, telefone, e-mail e datas de nascimento até declaração de imposto de renda.

A invasora, que aproveitou uma falha em um servidor na nuvem do Capital One, também obteve dados parciais sobre titulares de cartões de crédito, como histórico de pagamentos, saldo atual e como entrar em contato.

"É pouco provável que a informação roubada tenha sido utilizada para cometer fraude, ou que tenha sido divulgada", disse a Capital One, que prometeu continuar as investigações.

A entidade financeira disse que o roubo de dados ocorreu entre 12 de março e 17 de julho deste ano e que interrompeu a intrusão em 19 de julho, dois dias depois de ser alertada por um usuário do site GitHub.

Cinco anos de prisão

Thompson, moradora de Seattle, foi presa pelo FBI em relação com o caso.

"O Capital One informou imediatamente às autoridades pertinentes sobre o roubo de dados, o que permitiu ao FBI rastrear o intruso", explicou em um comunicado Brian Moran, representante do Departamento de Justiça (DoJ) no estado de Washington.

Thompson é suspeita de "roubar informações, inclusive pedidos de cartão de crédito, ou outros materiais do Capital One", disse o FBI.

De acordo com documentos judiciais consultados pela AFP, Thompson teria usado o pseudônimo "Errático" em conversas nas redes sociais em sites para se gabar de suas ações.

"Ela declarou nas redes sociais que tinha informações do Capital One e que admitia ter violado a lei", segundo a denúncia do FBI.

As autoridades disseram que dispositivos de armazenamento eletrônico que contêm uma cópia dos dados roubados teriam sido recuperados em sua casa na segunda-feira.

O Capital One disse que vai disponibilizar monitoramento de crédito gratuito e proteção de identidade para qualquer pessoa afetada.

"Peço desculpas sinceramente pela preocupação compreensível que este incidente deve estar causando aos afetados, e me comprometo a corrigi-lo", disse o CEO da companhia, Richard Fairbank, em um comunicado.

Thompson pode ser condenada a até cinco anos de prisão e a pagar uma multa de 250.000 dólares, se for declarada culpada do crime de fraude cibernética.

A mulher ficou sob custódia, à espera de uma audiência no fim desta semana.

A notícia do roubo de dados da Capital One ocorre depois de a agência americana de monitoramento de crédito Equifax aceitar, na semana passada, pagar até 700 milhões de dólares para resolver um incidente similar que atingiu quase 150 milhões de clientes em 2017. A multa foi a maior da história por um caso de roubo de dados.