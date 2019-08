Guaximim prende cabeça em bueiro e causa chamado de Corpo de Bombeiros nos EUA

Uma cidade norte-americana registrou uma ocorrência inusitada. O Corpo de Bombeiros de Newton, no estado norte-americano de Massachusetts, foi acionado por moradores para um resgate. Um guaximim ficou com a cabeça presa em um bueiro, impossibilitado de se libertar sozinho.

Foto: AFP

Foi necessário que uma equipe fosse chamada até o local, a fim de encontrar uma maneira de soltar o animal. Os bombeiros tiveram de remover a tampa do bueira, a fim de retirar, com cuidado, a cabeça do animal.

O caso ocorreu na última quinta (1º). O Corpo de Bombeiros divulgou as imagens do resgate, a fim de mostrar que toda vida em perigo merece receber ajuda.