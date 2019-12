Greta Thunberg é a personalidade de 2019 para a revista Time 

A ativista ambientalista Greta Thunberg foi escolhida como a Pessoa do Ano de 2019 pela Time, anunciou a revista nesta quarta-feira (11).

A adolescente sueca de 16 anos se viu no papel de porta-voz de uma geração assustada pela emergência climática desde sua campanha individual contra o aquecimento global do lado de fora do parlamento da Suécia no ano passado. A capa da revista tem uma foto de Thunberg com a manchete "O Poder da Juventude".

"Pirralha"

Um dia antes de Greta ser escolhida a "pessoa do ano”, o presidente Jair Bolsonaro fez críticas ao espaço que a imprensa costuma dar à ativista, chamada por ele de “pirralha”.

A declração de Bolsonaro se deu após a adolescente compartilhar um vídeo sobre mortes de indígenas no Brasil e dizer que eles foram assassinados ao proteger as florestas do desmatamento ilegal.

"A Greta já falou que os índios morreram porque estavam defendendo a Amazônia. É impressionante a imprensa dar espaço para uma pirralha dessa aí, pirralha", disse o presidente.