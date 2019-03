Governo venezuelano suspende dia de trabalho e aulas por novo apagão

O governo venezuelano suspendeu o dia de trabalho e as aulas nas escolas por 24 horas em consequência de um apagão que afeta a maior parte do país desde segunda-feira (25). "Governo Nacional decidiu a suspensão por 24 horas das atividades trabalhistas e educativas em todo o país", anunciou o ministro da Comunicação Jorge Rodríguez.

A capital Caracas e pelo menos 17 dos 23 estados foram afetados, de acordo com usuários nas redes sociais que utilizaram a hashtag "#SinLuz" ("#SemLuz") para relatar os cortes no Twitter. A falta de energia afetou de imediato os semáforos, o metrô, as redes de telefonia celular e internet e o comércio de Caracas, que rapidamente fechou as portas,

Uma falha elétrica foi registrada na segunda-feira às 13h22 locais (14h22, no horáriode Brasília), 18 dias depois do maior apagão na história da Venezuela. Na ocasião, o governo também suspendeu a jornada de trabalho e as aulas durante uma semana.

Rodríguez afirmou na segunda-feira que o corte foi provocado mais uma vez por um "ataque" contra a central hidrelétrica de Guri - localizada no estado de Bolívar, sul do país -, que gera 80% da energia consumida no país de 30 milhões de habitantes.

De acordo com o governo, o apagão de 7 de março foi provocado pro "ciberataques" dos Estados Unidos em cumplicidade com a oposição.

"Vamos derrotar esta guerra elétrica com a força imensa que, como povo, acumulamos em nossa luta contra impérios grosseiros e seus lacaios locais", afirmou o ministro nesta terça-feira (26).

A oposição e especialistas do setor atribuem as falhas - algo comum no interior há uma década - à falta de investimento em infraestrutura e aos casos milionários de corrupção.