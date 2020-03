França fechará escolas e universidades por coronavírus; confira últimas decisões sobre a pandemia

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou nesta quinta-feira o fechamento de escolas e universidades a partir da próxima semana por causa do coronavírus, enquanto as eleições municipais de domingo serão realizadas conforme programado.

O fechamento das escolas a partir de segunda-feira será "até novo aviso", disse Macron em discurso ao país, no qual pediu às pessoas com mais de 70 anos que ficassem em casa como medida preventiva.

Roma

Já todas as igrejas da diocese de Roma permanecerão fechadas até 3 de abril, com o objetivo de ajudar a interromper a pandemia do Covid-19, anunciou quinta-feira o cardeal italiano Angelo De Donatis, bispo vigário de Roma.

"Até sexta-feira, 3 de abril de 2020, o acesso às igrejas" em Roma e, de "maneira geral, aos locais de culto permitidos ao público, ficam proibidos a todos os fiéis", disse monsenhor De Donatis em comunicado à imprensa.

Embora as misssas, assim como qualquer outra reunião de pessoas, já tenham sido proibidas, as igrejas permanecem abertas aos fiéis.

EUA

Já o estado de Nova York proibiu todos os eventos para mais de 500 pessoas, incluindo shows da Broadway, anunciou o governador Andrew Cuomo na quinta-feira, chamando essas medidas de "dramáticas".

Para eventos com menos de 500 pessoas, o público ficará limitado à metade da capacidade total de cada teatro a partir desta sexta-feira às 17h00, horário local (19h00 horário de Brasília), disse Cuomo em entrevista coletiva.

Balanço

O número de casos do novo coronavírus no mundo excedeu 130.000, com mais de 4.900 mortes em 116 países e territórios, de acordo com um balanço estabelecido pela AFP de fontes oficiais na quinta-feira às 15h00.

No total, 131.479 pessoas foram infectadas e 4.925 morreram. O aumento deve-se, em especial, a casos confirmados na Itália, o segundo país mais afetado depois da China.

As autoridades italianas registraram 2.651 novos casos nas últimas 24 horas, totalizando 15.113 pessoas contaminadas e 1.016 mortes.