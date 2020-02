França anuncia primeira morte de cidadão do país por coronavírus

Um primeiro francês, um homem de 60 anos, morreu devido ao novo coronavírus na madrugada desta quarta-feira (26) em Paris, anunciou o ministério da Saúde. "Ele foi submetido com urgência aos exames ontem (terça-feira) no hospital Pitié-Salpêtrière em estado gravíssimo e faleceu durante a noite", afirmou o vice-ministro da Saúde, Jérome Salomon.

Outro paciente já havia falecido na França, um turista chinês de 80 anos. Nas últimas horas, foram confirmados cinco novos casos na França, incluindo o paciente morto. Com isso, a França registra 17 casos: dois mortos, quatro pessoas hospitalizadas e 11 pessoas que se recuperaram da doença.

Salomon explicou que uma investigação urgente foi iniciada no local onde a vítima fatal pode ter sido infectado, assim como entre seus parentes. O ministério prometeu divulgar detalhes nas próximas horas.

Propagação

A epidemia do novo coronavírus está em propagação. Detectada em dezembro na região central da China, a epidemia se encontra em um momento de estabilidade no país asiático, onde 78.000 pessoas foram infectadas e 2.715 morreram, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

No entanto, a cada dia se propaga por outros países, com um balaço de mais de 40 mortos e 2.500 infectados ao redor do mundo. Um especialista da OMS afirmou na terça-feira que o mundo "simplesmente não está preparado" para enfrentar o novo coronavírus.