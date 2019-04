Foto de menina hondurenha aos prantos na fronteira dos EUA ganha World Press Photo

A imagem impactante de uma menina hondurenha aos prantos, com os olhos fixos na mãe, enquanto ela é revistada por um agente americano na fronteira com os Estados Unidos, conquistou nesta quinta-feira (11) o prêmio de foto do ano no concurso World Press Photo.

Esta imagem registrada em junho de 2018 por John Moore, fotógrafo de Getty, mostra Sandra Sánchez e a filha Yanela no momento em que são detidas pela polícia após cruzarem ilegalmente a fronteira entre México e Estados Unidos.

John Moore, fotógrafo de Getty, venceu o prêmio World Press de foto do ano AFP

Os membros do júri avaliaram que a foto, que correu o mundo, ilustra "uma violência de outro tipo, que é psicológica".

Por conta da consternação provocada pela imagem, as autoridades americanas tiveram que informar que mãe e filha não estavam entre os milhares de imigrantes detidos que são separados de seus filhos quando chegam aos Estados Unidos.

"Contudo, a reação geral contra esta prática polêmica fez o presidente Donald Trump revisar sua política em junho passado", declararam os juízes do concurso com sede em Amsterdã (Holanda).

John Moore registrava a ação dos agentes de fronteiras na noite de 12 de junho, no coração do vale do Rio Grande, quando prenderam um grupo de pessoas que tentavam atravessar a fronteira.

"Pude ver o medo em seus rostos, em seus olhos", disse o fotógrafo a uma emissora de rádio americana.

O tema da imigração também ganhou destaque na categoria "Prêmio World Press Photo Story of the Year" (Prêmio World Press Photo para a história do ano).

Os avaliadores escolheram uma série de fotos tiradas em outubro de 2018 pelo fotógrafo Pieter Ten Hoope, que descrevem a viagem de muitas famílias que saíram de Honduras em caravana para chegar aos Estados Unidos.

Estas fotos "refletem um elevado sentido da dignidade", afirmou um dos membros do grupo de avaliação.

Este ano, os juízes selecionaram os vencedores entre 78.800 imagens enviadas por 4.730 fotógrafos de todo o mundo, segundo os organizadores.

Três fotógrafos da AFP foram recompensados em diferentes categorias.

John Wessels teve dois trabalhos premiados com um segundo e um terceiro lugar na mesma categoria, 'stories' em notícias gerais. Já Brendan Smialowski, ficou em terceiro na categoria foto única em notícias gerais, enquanto Pedro Pardo, foi terceiro em 'spot news'.