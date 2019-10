Forças curdas e sírias se unem contra invasão da Turquia

Forças curdas no norte da Síria fizeram um acordo com o governo do presidente Bashar al-Assad para enfrentar a ofensiva da Turquia na região.

As forças curdas anunciaram o acordo no domingo (13) através do Facebook. Segundo a agência de notícias estatal da Síria, o exército sírio teria enviado unidades para o norte com o objetivo de combater as agressões turcas.

Também no domingo, o secretário de Defesa dos Estados Unidos (EUA), Mark Esper, participou de um programa da rede CBS, no qual afirmou que o presidente Donald Trump teria ordenado a retirada das tropas dos EUA do norte da Síria. Cerca de 1 mil militares americanos estão destacados na região.

Esper descreveu uma "situação completamente insustentável". Ele disse que as forças curdas estão tentando conseguir um acordo com os governos da Síria e da Rússia para combater a ofensiva turca.

Os curdos desempenharam um papel fundamental em expulsar o grupo Estado Islâmico contando com a assistência dos Estados Unidos. Os curdos parecem ter trocado de lado após os EUA terem dado o seu consentimento tácito à invasão realizada pela Turquia.