Flórida: Quatro pessoas são encontradas mortas em casa numa área criada pela Disney

A polícia da Flórida, nos Estados Unidos, encontrou na segunda-feira (13) quatro corpos na casa de uma família que estava desaparecida em Celebration, uma pequena comunidade construída pela Disney World perto de Orlando, ao sul dos parques temáticos da empresa.

"Estamos trabalhando com os legistas e a promotoria e ainda estamos aguardando os resultados da autópsia", disse Bethzaida García, porta-voz da polícia do condado de Osceola, no centro da Flórida.

O jornal local Orlando Sentinel informou que a família de cinco pessoas, um casal e três filhos pequenos, que morava naquela casa estava desaparecida desde 6 de janeiro. Amigos e familiares de Anthony e Megan Todt abriram um grupo de Facebook para procurar a família.

Depois que a polícia encontrou os corpos, alguém escreveu: "Tony (apelido de Anthony) está no hospital. Não temos mais detalhes e daremos atualizações quando soubermos mais. Por favor, orem pela família", relatou o jornal.

Celebration é uma comunidade experimental desenvolvida nos anos 1990 pela empresa Disney World, cheia de lojas e restaurantes.