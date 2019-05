Filho do príncipe Harry e de Meghan será apenas "conde"

O Palácio de Buckingham deve divulgar nesta quarta-feira o nome do primeiro filho de Meghan Markle e do príncipe Harry, que nasceu na última segunda-feira. Embora o menino tenha nascido em uma família da realeza, ele não terá título de príncipe. Por estar longe na linha de sucessão ao trono, mais especificamente na sétima posição, ele deve ter o título de conde de Dumbarton.

Pela primeira vez na história da família real britânica, o nascimento foi anunciado pelo Instagram, mas ainda não foi liberada, ou vazada, qualquer imagem do recém-nascido.

A família real britânica manifestava sua alegria, nesta terça-feira, por acolher um novo membro, enquanto todo Reino Unido mantém a expectativa para conhecer o rosto e saber o nome do primeiro filho de Harry e de sua esposa.

Anúncio do nascimento do filho de Harry e Meghan é visto na entrada do Palácio de Buckingham AFP

Em uma rara aparição nesta terça-feira no Castelo de Windsor, a rainha Elizabeth II e seu marido Philip expressaram sua alegria por se tornarem bisavós pela oitava vez. "A vida é bela para vocês, vossa Majestade?", perguntou o ex-primeiro-ministro canadense Jean Chrétien à rainha após um almoço oficial. "Sim, obrigada", respondeu a monarca de 93 anos, sorrindo.

O príncipe Charles, avô do bebê real, disse estar "evidentemente encantado" e "ansioso" para conhecer o novo membro da família, "nos próximos dias, quando as coisas se acalmarem".

"Estou realmente feliz em acolher meu irmão no mundo da paternidade e do pouco sono!", brincou o príncipe William.

Primogênito

Sorridente, o duque de Sussex anunciou na segunda-feira à tarde o nascimento de seu filho às câmeras de televisão perto do Castelo de Windsor, cerca de 40 km a oeste de Londres. Harry, de 34 anos, disse estar feliz e fascinado por seu primeiro bebê "que é absolutamente irresistível". Também afirmou estar "muito orgulhoso" de sua esposa, a ex-atriz americana de 37 anos que deu à luz um menino às 5h26 (1h26 no horário de Brasília), pesando 3,260 quilos. Na porta de um pub, cujo nome é "Prince Harry", flutuavam quatro balões azuis com a inscrição "It's a boy!" ("É um menino!", em português).

Para celebrar o nascimento, o London Eye - enorme roda gigante em Londres, à margem do rio Tâmisa - foi iluminado de vermelho, branco e azul AFP

De acordo com o Daily Mail, o bebê nasceu em uma maternidade de Londres, talvez a do hospital de Portland, onde a duquesa de Sussex deu entrada no domingo à tarde acompanhada pela mãe.

O filho mais novo do príncipe Charles, herdeiro do trono da Inglaterra, e da princesa Diana esteve com sua esposa durante o parto e afirmou que dormiu apenas duas horas, dando a entender que este durou toda a noite. Harry prometeu apresentar o recém-nascido "provavelmente" na quarta-feira, indicando que ele e Meghan "ainda estavam pensando" no nome. Oitavo neto da rainha Elizabeth II, de 93 anos, e do príncipe Philip, 97, o bebê será o sétimo na linha de sucessão ao trono britânico.

A chegada do bebê foi saudada em todo mundo e, em Londres, a London Eye, a icônica e imensa roda-gigante às margens do Tâmisa, foi iluminada com as cores vermelho, branco e azul. E, no topo da torre de telecomunicações da BT, uma mensagem proclamava: "It's a boy".