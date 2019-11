Fernández defende aborto e diz que pretende 'colocar fim à hipocrisia' na Argentina

O presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, disse em evento no México, onde realiza uma visita a políticos e empresários, que "o aborto é parte da hipocrisia argentina" e que pretende "colocar um fim a essa hipocrisia", legalizando o recurso.

Afirmou que considera o aborto uma questão de saúde pública e que sempre foi sua posição "a de que não se deve punir a mulher como se estivesse cometendo um delito e de que o Estado deve garantir o pleno acesso ao aborto em condições seguras".

Ele disse que não tem "nenhum problema em dizer que é favorável ao aborto, em condições seguras, ainda que durante a campanha eleitoral os outros candidatos quase me acusaram de Satanás por isso". E acrescentou: "quem é contra o aborto, uma solução simples, simplesmente não aborte".

O atual presidente, Mauricio Macri, defende a posição anti-aborto. Porém, apesar disso, promoveu um debate e uma votação no Congresso de uma lei do aborto até a 14ª semana de gestação, pressionado pela onda feminista argentina, levada adiante por grupos de defesa dos direitos da mulher, principalmente de mulheres jovens. Ao final, a lei foi vetada pelo Senado e não voltou a ser discutida.

Já a ex-presidente, Cristina Kirchner, atual vice-presidente eleita, nunca teve a iniciativa de levar o tema para ser votado no Congresso durante sua gestão (2007-2015). Porém, em 2018, quando era senadora, votou a favor, assim como quase toda a bancada kirchnerista. No México, onde Fernández está, o aborto é permitido em dois Estados, a Cidade do México (capital do país, que tem status de distrito federal) e em Oaxaca.