Fãs dos Rolling Stones preocupados com a saúde de Mick Jagger

A notícia divulgada pela imprensa americana sobre a iminente operação cardíaca de Mick Jagger, que provocou o adiamento de uma turnê dos Rolling Stones, provocou inquietação entre os fãs de um dos grupos de rock mais famosos do mundo.

Desde que a banda anunciou no sábado o adiamento de 17 shows nos Estados Unidos e Canadá, que começariam em 20 de abril, porque Jagger precisava de tratamento médico, os boatos sobre seu estado de saúde dispararam na internet.

A conta oficial do grupo no Twitter não explicou a natureza do problema do astro britânico, de 75 anos. Mas na segunda-feira o site americano Drudge Report informou, com base em fontes não reveladas, que Mick Jagger será operado na sexta-feira em Nova York para substituir uma válvula no coração.

A informação foi confirmada pela revista Rolling Stone, enquanto o jornal New York Post afirmou que o cantor vai colocar um stent, uma malha metálica em forma de tubo que contém uma válvula artificial.

Independente da fonte, o problema de Jagger parece cardíaco, de acordo com os vazamentos que até agora não foram confirmados ou desmentidos pelo grupo.

O coração tem quatro válvulas, essenciais para o funcionamento, que se abrem para permitir a passagem de sangue, sempre no mesmo sentido, e se fecham para impedir o refluxo. Quando ás válvulas não funcionam corretamente acontece uma insuficiência cardíaca, mal frequente produzido por várias causas.

Das quatro válvulas, as afetadas com mais frequência são a aórtica (situada entre o ventrículo esquerdo do coração e a aorta) e a mitral (entre a aurícula e o ventrículo esquerdo). As disfunções podem exigir a substituição da válvula por uma artificial, a base de tecido animal ou sintético. É uma operação complicada, a coração aberto.

Mas nos últimos anos foi desenvolvida uma técnica menos invasiva para substituir a válvula aórtica sem abrir o tórax, com uma simples incisão na virilha. O cirurgião passa pela artéria femoral para introduzir a válvula artificial contida em um stent.

Menos traumática, esta técnica permite ao paciente retomar suas atividades mais rapidamente.

Comunicação confusa

Esta última hipótese poderia ser a opção para Jagger, pois os médicos afirmaram que esperam uma "recuperação completa que permitirá o retorno aos palcos o mais rápido possível", de acordo com o comunicado da banda.

Alguns fãs reagiram com preocupação, apesar das fotos divulgadas na internet que mostram o cantor sorridente, brincando em uma praia de Miami com o filho de dois anos.

O presidente do fã-clube francês "Sympathy for the Devils", David Tillier, comentou as notícias.

"O exame médico obrigatório revelou algo. Se o que lemos está correto, de alguma forma nos tranquiliza. Claro que é algo sério, mas hoje em dia mudar uma válvula de coração é algo comum e que está sob controle", disse.

"Mas, ao mesmo tempo, desta vez a comunicação não foi bem organizada, ao contrário do que geralmente acontece com os Stones. O que me parece alarmante é que primeiro Mick tuitou para anunciar que estava 'devastado por ter que adiar a turnê'. Depois os Stones divulgaram seu comunicado vago sobre o estado de saúde, o que reforçou a intranquilidade", disse.

Outro dado inquietante foi o tuíte do guitarrista Keith Richards, também presente em Miami: "Mick estamos sempre com você".

"O que é reconfortante é que os ingressos continuam válidos", disse Tillier, antes de recordas que Jagger já teve que adiar shows por anginas ou problemas nas cordas vocais.