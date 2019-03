Famintos, ursos polares chafurdando no lixo expõem o problema do degelo

Um arquipélago do Ártico foi invadido por dezenas de urso polares agressivos, afetados pela mudança climática e o degelo. Os animais foram flagrados revirando lixo, em busca de comida, uma imagem que viralizou no mundo, explondo o problema do degelo para a fauna.

O arquipélago de Novaya Zemlya, território russo do nordeste do país com 3.000 habitantes, enfrenta o fenômeno da invasão de ursos desde dezembro. O estado de emergência foi decretado no dia 10 de fevereiro, depois que vários ursos atacaram moradores e entraram em prédios. No dia 19 de fevereiro, o estado de emergência foi suspenso, pois unidades especiais assumiram a responsabilidade de manter os animais à distância em caso de invasões isoladas ou em pequenos grupos.

De acordo com os moradores, quase 50 ursos polares perambulam regularmente por Belushya Guba, a maior cidade do arquipélago, onde existe uma base militar russa. Alguns deles registram comportamentos agressivos.

Os ursos polares foram afetados pelo aquecimento global e o degelo do Ártico, o que obriga os animais a passar mais tempo fora do gelo para buscar comida.

São considerados uma espécie em risco e na Rússia sua caça está proibida.