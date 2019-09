Explosão em Cabul deixa pelo menos 5 mortos; talibãs assumem autoria

Pelo menos cinco pessoas morreram e 35 ficaram feridas em um ataque hoje (5) com explosivos em Cabul, no Afeganistão, já reivindicado pelos extremistas talibãs. Foram levados para hospitais 35 feridos. As informações foram dadas por um membro do Centro de Coordenação de Vítimas do Ministério da Saúde Pública, à agência de notícias Efe. Ele pediu anonimato.

Segundo a fonte, o número de vítimas pode aumentar "nas próximas horas, à medida que o trabalho de socorro às vítimas for realizado". O ataque ocorreu às 10h10 (horário local), no distrito de Shash-Darak, particularmente protegido por medidas de segurança.

Nessa área de alta segurança existem vários escritórios do governo, incluindo uma sede do serviço de informações afegão, o Departamento Nacional de Segurança (NDS). O porta-voz da polícia de Cabul, Firdaws Faramarz, garantiu à Efe que a explosão causou um número indeterminado de vítimas e "danos a vários carros na estrada", sem fornecer mais detalhes.

Os talibãs assumiram a responsabilidade pelo ataque "contra um posto de controle do Departamento de Segurança Nacional". O objetivo do ataque foi especificamente "um grupo de invasores estrangeiros que estavam a caminho do departamento", disse o porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, em sua conta no Twitter, acrescentando que 12 estrangeiros e oito soldados afegãos morreram na explosão.

O porta-voz do Ministério do Interior afegão, Nasrat Rahimi, confirmou também o ataque, mas não deixou claro se o Departamento Nacional de Segurança havia sido atingido pela explosão.

O atentado ocorre no momento em que está em curso um processo de negociações entre os Estados Unidos (EUA) e os talibãs e depois de o representante especial dos EUA para a Paz, Zalmay Khalilzad, apresentar ao governo de Cabul o projeto de acordo com os talibãs, após vários meses de negociações no Catar. O acordo deverá permitir uma retirada significativa das tropas norte-americanas.

Nessa quarta-feira, o governo afegão mostrou-se "preocupado" e pediu "esclarecimentos sobre o documento, para analisar com precisão os riscos e consequências e impedir qualquer perigo que possa causar", informou mensagem divulgada no Twitter por Sediq Sediqqi, porta-voz do presidente afegão, Ashraf Ghani.

*Emissora pública de televisão de Portugal