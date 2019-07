Explosão de carro-bomba mata 13 na Síria

Pelo menos 13 pessoas, incluindo oito civis, morreram nesta quinta-feira na explosão de um carro-bomba na cidade de Afrin, no norte da Síria, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

Afrin e seus arredores, cuja população é em grande parte curda, está localizada na província de Aleppo (norte) e está sob o controle de grupos rebeldes aliados à Turquia.

Em março de 2018, Ancara tomou o controle da região após uma ofensiva contra a milícia curda das Unidades de Proteção do Povo (YPG).

"A explosão ocorreu perto de um posto de controle [das forças rebeldes pró-Ancara] na entrada" de Afrin, onde havia veículos que deveriam ser registrados, disse o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman.

Oito civis, incluindo duas crianças e quatro combatentes, morreram, segundo a ONG. Uma vítima ainda precisa ser identificada. O OSDH também informou sobre mais de 30 feridos na explosão.

"Entre os civis mortos, pelo menos seis são de Ghuta Oriental", um ex-reduto rebelde perto de Damasco, recuperado pelo regime sírio no ano passado e cujos (milhares) de habitantes foram transferidos para o norte da Síria, incluindo Afrin, acrescentou Abdel Rahman.

Cenário de incidentes violentos, a região de Afrin é um dos três cantões da região "federal", autoproclamada em 2016 pelos curdos, uma minoria étnica na Síria que aspira há décadas alcançar autonomia política.

Em janeiro, três civis foram mortos em um ataque com bomba contra um ônibus em Afrin. Ancara considera as YPG como uma organização "terrorista" e teme o nascimento do núcleo de um Estado curdo em suas fronteiras.