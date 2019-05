Explosão de caminhão-tanque mata 58 pessoas no Níger

Cinquenta e oito pessoas morreram na madrugada desta segunda-feira (6) na explosão de um caminhão-tanque que transportava gasolina, a poucas centenas de metros do aeroporto internacional de Niamey, segundo o porta-voz do ministério do Interior informou à AFP.

"O balanço da explosão é de 55 mortos e 36 feridos. As vítimas foram queimadas", acrescentou o porta-voz.

Segundo testemunhas entrevistadas por um jornalista da AFP, o caminhão tombou nos trilhos de uma ferrovia na saída da cidade. Moradores estavam tentando recuperar a gasolina que vazava quando a explosão ocorreu.

"Era por volta da meia-noite quando saí e vi o caminhão tombado. Pessoas vinham de todos os lugares para pegar combustível. Então eu vi fogo de um lado e logo tudo foi tomado pelas chamas", relatou à AFP um estudante universitário.

"Havia motociclistas e pessoas ao redor do caminhão quando o fogo começou do nada e fez 'boom'. Eu vi pelo menos 40 mortos", disse um comerciante, outra testemunha.

Esta manhã, o caminhão carbonizado seguia tombado, enquanto a polícia limpava a área. Casas próximas também foram atingidas pelas chamas.

A explosão ocorreu na RN1, que sai de Niamey em direção ao sudeste. Um depósito de combustível, do qual o caminhão provavelmente veio, fica a algumas centenas de metros de distância.

As atividades do aeroporto não foram interrompidas pelo acidente.