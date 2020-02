Ex-produtor de cinema Harvey Weinstein é declarado culpado de agressão sexual e estupro

Um júri de Nova York declarou, nesta segunda-feira (24), o ex-produtor de cinema Harvey Weinstein culpado de agressão sexual e estupro de duas mulheres. O veredicto representa a primeira vitória parcial nos tribunais do movimemto #MeToo, criado após as denúncias de mulheres contra Weinstein feitas em 2018. Apesar das condenações, a Justiça americana liberou ex-produtor da acusação de comportamento sexual predatório.

Após quase um mês de julgamento e cinco dias de deliberações, o júri considerou Weinstein culpado de estupro em terceiro grau da ex-atriz Jessica Mann em 2013 e de praticar sexo oral na ex-assistente de produção Mimi Haleyi, em 2006.

O ex-produtor de 67 anos não foi considerado culpado das duas acusações de comportamento sexual predatório e de estupro em primeiro grau, crimes mais graves dos quais era acusado. Ele enfrenta a possibilidade de uma pena máxima de 25 anos de prisão.

Escândalo em Hollywood

Considerado um dos nomes mais poderosos de Hollywood, Harvey Weinstein foi acusado de ter cometido abuso sexual contra diversas mulheres, incluindo as atrizes Ashley Judd e Rose McGowan. As acusações foram reveladas me 2018, pelo jornal "The New York Times". Após o escândalo, Weinstein foi demitido da produtora que dirigia e que leva seu nome.